Про це сьогодні на засіданні Уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми отримали позитивний ефект – на 30 листопада за тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків менше, ніж було прогнозовано. В лікарнях спостерігається вирівнювання ситуації з зайнятості ліжок. Це дозволяє зняти обмеження. На вихідні і в будні будуть діяти обмеження помаранчевої зони”, – сказав Шмигаль.
Він зазначив, що наразі напрацьовується найбільш збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Згідно з законом, Уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх запровадження.
“Важливою для нас є думка регіонів. Тому ми провели опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників обласних державних адміністрацій. Голови міст обласного значення та керівники ОДА спільні в позиції щодо повної заборони або введення часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків”, – додав прем’єр.
Зокрема, майже 90 % опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60 % представників органів місцевого самоврядування.
Вимоги для “помаранчевої” зони:
– масковий режим в громадських будівлях та транспорті;
– перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;
– кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50 %;
– забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги;
– забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, і т.п.), крім готелів;
– забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів) і ресторанів вночі (після 00:00 і до 07:00 ранку), крім діяльності з надання послуг громадського харчування з адресною доставкою замовлень і замовлень на винос;
– забороняються планові госпіталізації в лікарнях (крім окремих екстрених випадків);
– забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;
– обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 чоловік.
- З 14 по 30 листопада в Україні діяв “карантин вихідного дня”. Міністерство охорони здоров’я не буде рекомендувати продовжувати термін “карантину вихідного дня”, оскільки він не показав результату, на який розраховували.
- Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що якщо в найближчі кілька тижнів “карантин вихідного дня” не покаже необхідні результати, уряд може ввести більш жорсткі карантинні обмеження, аж до повного локдауну.
- Місцева влада в деяких містах України відмовлялася вводити “карантин вихідного дня”.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що “карантин вихідного дня” – це шанс уникнути повного локдауну в країні, але близько половини українців, згідно з опитуванням, не вважали цей захід ефективним.