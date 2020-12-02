Кабінет Міністрів України не буде продовжувати карантин вихідного дня. По всій країні будуть діяти обмеження помаранчевої зони.

Про це сьогодні на засіданні Уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми отримали позитивний ефект – на 30 листопада за тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків менше, ніж було прогнозовано. В лікарнях спостерігається вирівнювання ситуації з зайнятості ліжок. Це дозволяє зняти обмеження. На вихідні і в будні будуть діяти обмеження помаранчевої зони”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що наразі напрацьовується найбільш збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Згідно з законом, Уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх запровадження.

“Важливою для нас є думка регіонів. Тому ми провели опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників обласних державних адміністрацій. Голови міст обласного значення та керівники ОДА спільні в позиції щодо повної заборони або введення часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків”, – додав прем’єр.

Зокрема, майже 90 % опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60 % представників органів місцевого самоврядування.

Вимоги для “помаранчевої” зони:

– масковий режим в громадських будівлях та транспорті;

– перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

– кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50 %;

– забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги;

– забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, і т.п.), крім готелів;

– забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів) і ресторанів вночі (після 00:00 і до 07:00 ранку), крім діяльності з надання послуг громадського харчування з адресною доставкою замовлень і замовлень на винос;

– забороняються планові госпіталізації в лікарнях (крім окремих екстрених випадків);

– забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;

– обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 чоловік.