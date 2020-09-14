Про це повідомляється на сайті уряду.
У понеділок, 14 вересня, на позачерговому засіданні уряд прийняв рішення провести заходи державного фінансового контролю використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом, який було утворено у складі Державного бюджету України.
Так Кабінет Міністрі зобов’язав Держаудитслужбу забезпечити проведення перевірки, а розпорядників та одержувачів коштів — забезпечити допуск аудиторів та надати всі необхідні документи.
В уряді зазначили, що прозорість та ефективність використання коштів Фонду є одним з зобов’язань Україна перед Міжнародним валютним фондом.
Нагадаємо, 8 вересня партія “Європейська Солідарність” виступила з вимогою до уряду припинити використання не за призначенням коштів Фонду боротьби з COVID-19 й провести розслідування.
Раніше аналогічну вимогу висував лідер партії Петро Порошенко.
- #Букви розповідали, що 64,7 мільярда COVID-фонду були розподілені між різними відомствами. При тому половина фонду дісталася структурам “Укравтодору”.
- Також повідомлялось, що з усіх коштів, що вже були виділені з фонду COVID-19, лише 15 % пішли напряму у медичну галузь.
- Міненерго просить виділити з “коронавірусного” фонду 140 млн грн на розвиток шахти.
- Т.в.о. міністра освіти й науки Сергій Шкарлет повідомляв, що розраховує на виділення 3 млрд гривень на закупівлю засобів дезінфекції та засобів індивідуального захисту для закладів освіти з Фонду боротьби з коронавірусом. Минулого разу МОН відмовили у виділення цих коштів.