Кабінет міністрів зобов'язав Держаудитслужбу перевірити, куди витрачають кошти COVID-фонду, створеного у складі Державного бюджету України.

Про це повідомляється на сайті уряду.

У понеділок, 14 вересня, на позачерговому засіданні уряд прийняв рішення провести заходи державного фінансового контролю використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом, який було утворено у складі Державного бюджету України.

Так Кабінет Міністрі зобов’язав Держаудитслужбу забезпечити проведення перевірки, а розпорядників та одержувачів коштів — забезпечити допуск аудиторів та надати всі необхідні документи.

В уряді зазначили, що прозорість та ефективність використання коштів Фонду є одним з зобов’язань Україна перед Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, 8 вересня партія “Європейська Солідарність” виступила з вимогою до уряду припинити використання не за призначенням коштів Фонду боротьби з COVID-19 й провести розслідування.

Раніше аналогічну вимогу висував лідер партії Петро Порошенко.