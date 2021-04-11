Кабінет Міністрів України визначив перелік видів економічної діяльності, за яку підприємці та наймані працівники в "червоних" зонах карантину зможуть отримати виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Відповідна постанова № 329 опублікована на сайті Кабміну.

До переліку увійшли наступні види економічної діяльності:

• роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

• інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;

• роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах, а також взуттям і шкіряними виробами;

• роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;

• роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;

• роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;

• роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;

• інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

• діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання готових страв для подій; обслуговування напоями;

• демонстрація кінофільмів;

• організація конгресів і торговельних виставок;

• театральна та концертна діяльність; діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів; функціонування театральних і концертних залів;

• функціонування бібліотек та архівів; музеїв; спортивних споруд;

• діяльність спортивних клубів; фітнес-центрів;

• функціонування атракціонів і тематичних парків;

• організація інших видів відпочинку та розваг;

• прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;

• діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

Що відомо про карантинні виплати

Як відомо, 30 березня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт щодо виплат допомоги з державного бюджету та з місцевих бюджетів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та найманих працівників, робота яких зупинилася під час карантину (починаючи з лютого 2021 року).

Передбачено виплату одноразової допомоги у 2021 році: 1) за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 8000 гривень; 2) за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі, визначеному рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

Виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через застосунок або Єдиний портал державних послуг “Дія”. Для отримання виплати людина має звернутися самостійно.

Заявки потрібно подавати протягом 30 днів із дня запровадження на території додаткових заходів карантину.

У заяві зазначається: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; адреса реєстрації місця проживання заявника; номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги – за стандартом IBAN.

Гарантовану допомогу у 8 тисяч гривень зможуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів за наступних умов:

1) Основний КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) роботодавця належить до тих, щодо яких застосовано карантинні заходи.

2) Організація, в якій працює співробітник, до запровадження карантину нарахувала ЄСВ (єдиний соціальний внесок) за попередній квартал.

3) Середня зарплата найманого працівника не перевищує 30 тисяч гривень на місяць.

4) Найманий працівник не працює в організації за сумісництвом.

ФОПи зможуть отримати одноразову допомогу якщо:

1) Основний КВЕД відноситься до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів.

2) Підприємець зареєстрований більше 3 місяців.

3) Сплатив ЄСВ не менш, ніж за 6 місяців в 2020 році.

4) Якщо підприємець не є одночасно найманим працівником.