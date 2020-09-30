Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, Уряд регламентував проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України з 1 жовтня по 1 листопада 2020 року. Результат конкурсу має бути відомий до 1 грудня.
Міністерству культури і інформаційної політики доручили забезпечити проведення конкурсу та громадське обговорення ескізу.
За результатами конкурсу та обговорення, Мінкультури до 1 грудня 2020 року має подати Міністерству юстиції пропозиції для підготовки проєкту закону “Про державні символи України”.
Згідно з постановою, для відзначення кращих проєктів ескізів встановлюються такі премії:
- перша премія – 100 тис. гривень,
- друга – 50 тис. гривень,
- третя – 30 тис. гривень.
Зазначається, що у разі, якщо перша премія не присуджується, оргкомітет має поінформувати Кабмін щодо результатів і запропонувати подовжити термін проведення конкурсу.
- Раніше Верховна Рада проголосувала за те, щоб доручити Уряду до грудня провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України.