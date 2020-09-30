Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні встановив 100 тисяч гривень премії за найкращий ескіз великого Державного Герба.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, Уряд регламентував проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України з 1 жовтня по 1 листопада 2020 року. Результат конкурсу має бути відомий до 1 грудня.

Міністерству культури і інформаційної політики доручили забезпечити проведення конкурсу та громадське обговорення ескізу.

За результатами конкурсу та обговорення, Мінкультури до 1 грудня 2020 року має подати Міністерству юстиції пропозиції для підготовки проєкту закону “Про державні символи України”.

Згідно з постановою, для відзначення кращих проєктів ескізів встановлюються такі премії:

перша премія – 100 тис. гривень,

друга – 50 тис. гривень,

третя – 30 тис. гривень.

Зазначається, що у разі, якщо перша премія не присуджується, оргкомітет має поінформувати Кабмін щодо результатів і запропонувати подовжити термін проведення конкурсу.