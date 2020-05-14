Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зазначається, що таке рішення посилить захист прав та інтересів медичних та інших працівників, які безпосередньо задіяні у ліквідації епідемії та лікуванні пацієнтів із захворюванням на коронавірус.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я отримало повноваження визначати перелік професій та посад таких працівників, аналогічно тому, як МОЗ визначив перелік медпрацівників, яким встановлюється доплата за роботу з коронавірусом (наказ МОЗ № 768 від 02.04.2020).

Існуючий перелік профзахворювань містить близько 100 найменувань, в т.ч. і такі інфекційні хвороби, як туберкульоз, гепатити, СНІД.

Варто зазначити, що до професійних захворювань належать такі захворювання, які виникли внаслідок професійної діяльності працюючого та зумовлені виключно або переважно впливом шкідливих речовин, певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою, однократного впливу на працівника шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру.