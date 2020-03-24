Кабмін вніс у Раду законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, які заборонять повернення націоналізованих банків їх ексвласникам.

Про це повідомляє на сайті парламенту.

У вівторок, 24 березня, Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради проєкт закону “Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності”. Відповідний законопроєкт зареєстровано під №3260.

Документ, крім іншого, передбачає врегулювання питання щодо можливого повернення банківських установ, які були визнані неплатоспроможними та націоналізовані (тобто їх власником стало Міністерство фінансів), колишнім власникам.

Для цього Кабміном пропонується доповнити Кодекс України адміністративного судочинства статтею 266. Пункт 9 цієї статті закріплює, що визнання націоналізації банку незаконною не повертає правовий статус банку та його власникам, який був до неї.

Як відомо, зараз Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. Ряд умов для нової програми вже були виконані Україною.

За словами глави НБУ Якова Смолія, наразі Фонд очікує виконання Україною ще кількох умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі і закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.