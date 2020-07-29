Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні започаткував експериментальний проєкт Єдиного електронного квитка.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми розробили цей експеримент, вже виходимо на пілотне тестування з тією метою, щоб впровадити технологію єдиного електронного квитка, який дозволять скористатися послугами різних видів транспорту для найкращого планування подорожі та економії часу”. – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він також попросив встановити термін реалізації пілотного проєкту до 30 червня 2021 року.

За словами міністра, на першому етапі проєкту планується об’єднати подорожі “Укрзалізницею” та метрополітен Києва.

Він також зазначив, що згодом додаватимуть інші міста і види транспорту, в тому числі внутрішні авіаперевезення.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Криклій уточнив етапи впровадження Єдиного електронного квитка:

Залізничні перевезення (Київ-Харків; Київ-Одеса; Київ-Львів), а також Київський метрополітен; Всі залізничні перевезення і весь муніципальний транспорт Києва; Внутрішні авіа- та автобусні перевезення з розширенням географії міст.