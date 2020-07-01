Кабмін встановив штрафи за перебування без маски у громадських місцях

Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні схвалив введення штрафів для фізичних та юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Встановлюємо спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України – відповідальність буде передбачена у Кодексі про адміністративні правопорушення, і окремо – відповідальність юридичних осіб: власників будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов’язані пропускати громадян у вказані приміщення лише за наявності відповідних масок”, – зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, відповідальність за неносіння масок буде встановлена в кодексі про адміністративне правопорушення та в законі про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

“Штрафи великі. Для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі – по суті йде навіть трішки зменшення штрафів, ніж зараз передбачено загальними правилами порушення карантину. Для юридичних осіб суми великі – від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян”, – додав міністр.

У результаті члени Кабміну схвалили відповідне рішення.