Народна обраниця Інна Совсун зауважила, що наступним кроком у боротьбі з РФ, після запровадження візового режиму, повинна стати заборона російської церкви, тобто - УПЦ МП. Однак в українському уряді назвали спроби заборонити Московський патріархат в Україні "необґрунтованими".

Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook.

Інна Совсун зауважила, що коли на початку лютого подавала до ВР постанову про скасування безвізового режиму з Росією, дехто вважав це радикальним кроком.

“Давайте не повторювати аналогічну помилку з PПЦ і не чекати ще 5 місяців”, – наголосила народна обраниця.

Інна Совсун повідомила, що отримала відповідь на своє звернення щодо розірвання договору оренди Києво-Печерської, Почаївської Успенської та Свято-Успенської Святогірської Лаври для УПЦ МП, які, як зауважила Совсун, Україна віддала безоплатно та безстроково.









Кабмін вважає «необґрунтованими» спроби заборонити УПЦ МП в Україні – Інна Совсун // 5 фото

Однак у Кабміні відповіли, що одностороннє розірвання угоди про оренду можливе лише у випадку нецільового використання майна або утримання в неналежному стані після попередження.

“Ммм, цікаво, коли Гipкін-Стpєлков писав: “Моя особиста охорона складалася з духовних синів, ченців, ієромонахів Святогірської Лаври. Повністю. До останньої людини”, а потім Рociя обстріляла і підпалила Святогірську Лавру, чи можна це вважати утриманням її в неналежному стані?”, – зауважила нардепка..

Більше того, у відповіді Кабміну йдеться про те, що спроби заборонити УПЦ МП – необґрунтовані, адже “немає доказів вчинення цими служителями культу кримінальних чи адміністративних правопорушень, тобто вироки судів, постанов про стягнення тощо”.

Та навіть якби докази були – спершу потрібно було б довести, що конкретні представники УПЦ МП пов’язані з діяльністю організації.

“Також уряд вважає, що дискримінувати релігійні організації, центр яких знаходиться в державі-агресорці — не можна. І лаври, відповідно, повернути у державну власність — також не можна”, – додала Совсун.

Інна Совсун додала, що передбачила таку реакцію на свій запит, тому також просила передбачити подальшу заборону передавання храмів на користь УПЦ МП. Однак, навіть у майбутньому заборонити передачу УПЦ МП українських храмів, наголосили у Кабміні, – неможливо.

Інна Совсун резюмувала, що Кабмін повинен був би внести зміни до тих законопроєктів, які заважають йому заборонити діяльність УПЦ МП в Україні.

“Загроза національній безпеці вимагає швидких та рішучих дій, і це – один із тих випадків, коли дух права має бути важливішим за його букву. Бо поки ми граємося в “законодавством не передбачено” — наші захисники й захисниці віддають свої життя. А ми ставимо їх під ще більший ризик тим, що не робимо нічого, аби зупинити ворога в тилу”, – написала народна обраниця.