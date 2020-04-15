Кабінет Міністрів сьогодні затвердив введення дзеркальних заходів стосовно країн, які в умовах карантину встановлюють обмеження для українських вантажних перевізників.

Про це поінформували в прес-службі КМУ.

“Україна підтримує вільний рух вантажів між країнами, ми не обмежували здійснення вантажних перевезень ні в одному напрямку. Економіка як українська, так і інших країн повинна працювати. Однак, після введення обмежень щодо українських перевізників деякими країнами, Уряд змушений ввести дзеркальні заходи”, – зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Обмеження на принципах взаємності будуть вводитися: для водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних та морських, річкових суден, членів бригад поїздів з країн, які обмежили перетин своїх кордонів для українських перевізників.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури підготувало механізм впровадження дзеркальних заходів щодо перевізників з тих країн, які ввели карантинні обмеження для українських перевізників.

Таке рішення було прийняте після того, як Туреччина заблокувала перетин кордону для українських фур. Вони були блоковані на болгарсько-турецькому кордоні з вимогою проходження 14-денного карантину. Згодом проблема була вирішена завдяки зусиллям українського МЗС, а також переговорам лідерів України і Туреччини.