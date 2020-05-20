Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Проєктом пропонується встановити з 22 травня по 22 червня на території України карантину з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах. Це так званий адаптивний карантин”, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він зазначив, що МОЗ введе певні ознаки епідеміологічної ситуації в регіонах. А саме:
- Інцидентність – це середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення, яка повинна складати менше 12 осіб на 100 тисяч населення;
- Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 повинно становити менше 50%.
- Кількість тестування методом ПЛР та імуноферментного аналізу повинна складати більше ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів.
- Послаблення епідеміологічних заходів застосовуються та припиняються на території регіону на підставі рішення регіональної комісії ТЕБ ТНС.
“В нас вводиться п’ять етапів. Зараз ми знаходимося на першому етапі. З 22 травня ми пропонуємо запровадити другий етап. І так кожен етап – це десять днів”, – додав Степанов.
За його словами, введення адаптивного карантину дасть змогу контролювати ситуацію на території України.
- Міністерство охорони здоров’я розробило детальний план виходу з карантину, який розділений на 4 етапи. Кожному з них відповідають певні критерії і пом’якшення.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).