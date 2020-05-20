Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Проєктом пропонується встановити з 22 травня по 22 червня на території України карантину з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах. Це так званий адаптивний карантин”, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що МОЗ введе певні ознаки епідеміологічної ситуації в регіонах. А саме:

Інцидентність – це середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення, яка повинна складати менше 12 осіб на 100 тисяч населення;

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 повинно становити менше 50%.

Кількість тестування методом ПЛР та імуноферментного аналізу повинна складати більше ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів.

Послаблення епідеміологічних заходів застосовуються та припиняються на території регіону на підставі рішення регіональної комісії ТЕБ ТНС.

“В нас вводиться п’ять етапів. Зараз ми знаходимося на першому етапі. З 22 травня ми пропонуємо запровадити другий етап. І так кожен етап – це десять днів”, – додав Степанов.

За його словами, введення адаптивного карантину дасть змогу контролювати ситуацію на території України.