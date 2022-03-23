Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Згідно із постановою, для осіб з інвалідністю та дітям передбачено 3 тисячі гривень, іншим по 2 тисячі. Допомога надаватиметься тим, про кого є відомості в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Залишити заявку можна через мобільний додаток “Дія”. Якщо в особи є діти, то подання заявки можливе за умови наявності в електронному форматі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку.

Також виплати надаватимуться громадянам, що перемістилися з тимчасово окупованої території Криму і Севастополя. Те саме стосується території, де проводяться бойові дії та запроваджена програма “єПідтримка”. Серед таких Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська (Київ), Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.