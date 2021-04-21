Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду.
Зокрема, Кабмін виділив на реалізацію програми 130 млн гривень.
Програма передбачає:
- підготовку, забезпечення та проведення безоплатного навчання на курсах (відділеннях) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти молоді, яка у поточному навчальному році завершила здобуття повної загальної середньої освіти й проживає на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів, розташованих на лінії дотику, тимчасово окупована АР Крим та м. Севастополь (в частині оплати послуг з організації та проведення підготовчих курсів, оплати проживання у гуртожитках та виплати під час навчання на підготовчих курсах стипендії у розмірі двох прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць, організації та проведення заходів психологічного, культурно-освітнього, спортивного спрямування протягом часу навчання на підготовчих курсах та інших витрат, пов’язаних з організацією підготовчих курсів);
- організацію та виконання програм, реалізацію проєктів та здійснення заходів, спрямованих на особистісний та патріотичний розвиток молоді;
- організацію та виконання програм, спрямованих на збереження, дослідження, розвиток та популяризацію культурної спадщини, культурних цінностей, історії, мов, літератур, різних видів та жанрів мистецтв, зокрема корінних народів України;
- організацію та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній, реалізацію проєктів, здійснення культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів, у тому числі фестивалів, змагань, спрямованих на інтеграцію молоді;
- організацію та проведення консультацій, конференцій, форумів та засідань за круглим столом, у тому числі із залученням українських та міжнародних експертів, з метою формування та реалізації політики безпечної реінтеграції молоді тощо.
“Дана бюджетна програма сприятиме розв’язанню проблеми реінтеграції та дозволить створити відповідні умови для мотивації молоді з ТОТ переїхати до інших регіонів України та стати повноцінними носіями української ідентичності та європейських цінностей”, – повідомили у КМУ.
Зазначимо, що реалізація цієї бюджетної програми здійснюватиметься в рамках Національної молодіжної стратегії до 2030 року.
- Раніше Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3734 “Про внесення змін до закону України “Про вищу освіту” (щодо особливостей вступу до установи вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб)”.