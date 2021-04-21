У середу, 21 квітня, Кабінет Міністрів погодив бюджет програми “Забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду.

Зокрема, Кабмін виділив на реалізацію програми 130 млн гривень.

Програма передбачає:

підготовку, забезпечення та проведення безоплатного навчання на курсах (відділеннях) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти молоді, яка у поточному навчальному році завершила здобуття повної загальної середньої освіти й проживає на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів, розташованих на лінії дотику, тимчасово окупована АР Крим та м. Севастополь (в частині оплати послуг з організації та проведення підготовчих курсів, оплати проживання у гуртожитках та виплати під час навчання на підготовчих курсах стипендії у розмірі двох прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць, організації та проведення заходів психологічного, культурно-освітнього, спортивного спрямування протягом часу навчання на підготовчих курсах та інших витрат, пов’язаних з організацією підготовчих курсів); організацію та виконання програм, реалізацію проєктів та здійснення заходів, спрямованих на особистісний та патріотичний розвиток молоді; організацію та виконання програм, спрямованих на збереження, дослідження, розвиток та популяризацію культурної спадщини, культурних цінностей, історії, мов, літератур, різних видів та жанрів мистецтв, зокрема корінних народів України; організацію та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній, реалізацію проєктів, здійснення культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів, у тому числі фестивалів, змагань, спрямованих на інтеграцію молоді; організацію та проведення консультацій, конференцій, форумів та засідань за круглим столом, у тому числі із залученням українських та міжнародних експертів, з метою формування та реалізації політики безпечної реінтеграції молоді тощо.

“Дана бюджетна програма сприятиме розв’язанню проблеми реінтеграції та дозволить створити відповідні умови для мотивації молоді з ТОТ переїхати до інших регіонів України та стати повноцінними носіями української ідентичності та європейських цінностей”, – повідомили у КМУ.

Зазначимо, що реалізація цієї бюджетної програми здійснюватиметься в рамках Національної молодіжної стратегії до 2030 року.