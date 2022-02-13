Під час сьогоднішнього екстренного засідання Кабінет міністрів України (КМУ) створив додатковий державний механізм страхування безпеки польотів в Україні. Для цього із резервного фонду Державного бюджету буде виділено 16,6 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури у Facebook.

На тлі інформації про призупинення повітряного руху над Україною, уряд зібрав екстренне засідання, де було прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду Держбюджету, які спрямують на гарантування безпеки польотів у повітряному просторі держави.

Задля цього бюджетний комітет Верховної Ради України (ВРУ) збільшив резервний фонд Держбюджету на 16,6 мільярда гривень. Виділені кошти будуть зберігати на окремому ексроу-рахунку Мінінфраструктури.

У разі потреби ці кошти використають для гарантування безпеки польотів над Україною для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників. Тепер у Мінінфраструктури повинні затвердити перелік повітряних суден, які будуть підлягати наданню державних гарантій.

“Наше рішення має стати сигналом для міжнародної спільноти, що Україна готова взяти на себе фінансові зобовязання за безпеку перельотів в українському повітряному просторі. Вже від завтра ми почнемо гарантувати реальними коштами фінансові зобовязання лізингових компаній”, – повідомили у Мінінфраструктури.

Виділена сума коштів повинна покрити страхові виплати для не менш як 23 літаків.

Очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що підстав для паніки немає і небо України залишається відкритим. Наразі, за його словами, більшість польотів як в Україну, так і з України, здійснюються у штатному режимі.

Після нормалізації зовнішньополітичної ситуації, невикористані кошти будуть перенаправлені у Державний бюджет України.