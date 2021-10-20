Кабінет Міністрів розподілив до місцевих бюджетів 231 млн гривень. Їх витратять на розвиток центрів надання адміністративних послуг.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 20 жовтня.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, виділення цих коштів є частиною курсу щодо розвитку мережі ЦНАПів.

“Під час реалізації проєктів було виявлено економію коштів. Вони будуть перерозподілені й спрямовані іншим громадам на розбудову та оснащення центрів надання адмінпослуг”, – пояснив Шмигаль.

Завдяки заощадженим коштам субвенції в розмірі 14,5 млн грн буде збільшено фінансування для 4 громад і виділено ресурс для ще 23 громад.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів розширив перелік адмінпослуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).