Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 20 жовтня.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, виділення цих коштів є частиною курсу щодо розвитку мережі ЦНАПів.
“Під час реалізації проєктів було виявлено економію коштів. Вони будуть перерозподілені й спрямовані іншим громадам на розбудову та оснащення центрів надання адмінпослуг”, – пояснив Шмигаль.
Завдяки заощадженим коштам субвенції в розмірі 14,5 млн грн буде збільшено фінансування для 4 громад і виділено ресурс для ще 23 громад.
Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів розширив перелік адмінпослуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
- У травні Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу президента про запровадження ще одного професійного свята – Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).