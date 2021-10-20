Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 20 жовтня.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, виділення цих коштів є частиною курсу щодо розвитку мережі ЦНАПів. 

“Під час реалізації проєктів було виявлено економію коштів. Вони будуть перерозподілені й спрямовані іншим громадам на розбудову та оснащення центрів надання адмінпослуг”, – пояснив Шмигаль.

Завдяки заощадженим коштам субвенції в розмірі 14,5 млн грн буде збільшено фінансування для 4 громад і виділено ресурс для ще 23 громад.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів розширив перелік адмінпослуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

  • У травні Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу президента про запровадження ще одного професійного свята – Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).