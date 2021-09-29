У середу, 29 вересня, Кабінет Міністрів виділив 395 млн гривень для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID- 19.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що перший рік боротьби з пандемією COVID-19 виявив системну проблему, яка стосується стаціонарного лікування пацієнтів з COVID-19. Йдеться про централізоване кисневе забезпечення відповідних закладів охорони здоров’я.

Автори проєкту наголошують, що для розв’язання проблеми централізованого кисневого забезпечення закладів охорони здоров’я необхідно:

здійснення монтажу (реконструкції) системи централізованого киснепостачання з метою доступності кисневого потоку до пацієнтів;

встановлення кисневих станцій та/або кріогенних газифікаторів як централізованих джерел кисню.

Киснева станція – це система генерації лікарнею кисню з навколишнього повітря (технологія PSA), яка подає кисень під високим тиском по усій лікарні через централізовану систему трубопроводів від єдиного генератора. Така станція потребує однієї точки включення до електромережі необхідної потужності та може бути встановлена всередині будівлі лікарні, на відміну від кисневого резервуара з міркувань пожежної безпеки).

Наголошується, що киснева станція забезпечує повну кисневу незалежність лікарні.

Система кріогенного газифікатора – це система, яка дозволяє зберігати у великому резервуарі певний об’єм рідкого кисню, який виробляється за межами лікарні, перетворювати його у газоподібний стан та під тиском подавати до системи централізованого киснепостачання.

“Для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19 в усіх регіонах України необхідно додатково виділити бюджетні кошти в сумі 395 040 тис. гривень”, – йдеться у документі