У середу, 14 липня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо матеріальної підтримки осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб та виділив на це у липні-грудні 2021 року 5,3 млрд гривень.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні Уряду.

Згідно з постановою Кабміну, з 1 липня установлюється щомісячна доплата у сумі 2 000 гривень колишнім військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліціянтам та іншим особам. Відтак, мінімальна пенсія цих категорій населення становитиме 3 854 гривень.

Також Кабмін встановив мінімальну пенсійну виплату для учасників бойових дій на рівні 3 893,4 гривні.

У пояснювальній записці зазначено, що у червні 2021 року в осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) завершується період виплати частини коштів компенсації підвищеного розміру пенсії за 2016-2017 роки та підвищення розмірів пенсій з 2016 року для цієї категорії пенсіонерів не відбувалося. Сумарна виплата пенсії з цією доплатою з 01.07.2021 зменшилася до місячного розміру пенсії та середній розмір цієї виплати складає близько 2 тисяч гривень.

Після перерахунку пенсій колишнім військовослужбовцям Збройних сил України у 2018 році, їхні пенсії не індексувалися. Причиною цього стала відсутність відповідного механізму, а диспропорція у розмірах пенсій в залежності від часу їхнього призначення складає понад 70%. Мінімальні пенсійні виплати для військовослужбовців складають близько 2 000- 2 700 гривень.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Уряд розробив ініціативу про підвищення виплат ветеранам Міністерства внутрішніх справ. Задля пояснення деталей до мітингарів відправився заступник міністра соціальної політики.

Нагадаємо, що сьогодні під будівлею Верховної Ради України в центрі Києва відбувається всеукраїнська акція протесту ветеранів Міністерства внутрішніх справ (МВС). В якийсь момент вона переросла в сутички з правоохоронцями.

Протестувальники тримали плакати з гаслами наступного змісту: “Перерахунку пенсій ветеранам МВС!”, “Пенсіонер МВС – жебрак, кинутий владою”, “Раніше боролися зі злочинністю, зараз боремося за свої права” тощо.

Пенсіонери силових структур вимагали, щоб до них вийшов спікер ВР Дмитро Разумков, проте цього не сталося.

Варто зазначити, що минулого тижня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів щодо пенсій військовим пенсіонерам. Йдеться про підвищення виплат військовослужбовцям, котрі перебувають на пенсії.

Зокрема передбачається, що з 1 липня цього року буде встановлена доплата в розмірі 2000 гривень для майже 400 тис. військових пенсіонерів, яким були призначені пенсії до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата військовим буде встановлена на рівні 3854 гривень. Також планується підвищити виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

Цим рішенням хочуть зменшити диспропорцію. Так, через зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені ще у 2017 році, не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових. Внаслідок цього утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, та новими виплатами.