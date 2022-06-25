Про це йдеться на офіційній сторінці Урядового порталу.
Завдяки цій програмі лікарі матимуть змогу отримувати заробітну плату у розмірі 20 тисяч гривень, а середній медичний працівник отримуватиме 13,5 тисяч гривень. Така можливість буде для закладів охорони здоров’я, що фінансуються коштом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
“Зараз, під час війни, медики виконують абсолютно героїчну роботу, працюючи 24/7 і з пораненими захисниками, і з хворими в тилу. І ми не маємо права забувати про належну оплату їхньої праці”, – наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Нагадаємо, що ще на початку року на виконання указу президента було підвищено заробітну плату медичних працівників до 20 тис. грн для лікарів і 13,5 тис. грн для середніх медичних працівників. Тому зараз необхідно утримувати її на такому самому рівні для того, щоб лікарі були у фінансові безпеці.
“Вдячні Уряду за підтримку нашої позиції та надання пакета дофінансування для тих закладів охорони здоров’я, які з якихось причин не можуть самостійно забезпечити належний рівень оплати праці для своїх працівників”, – зазначив Віктор Ляшко.
- Госпітальєри — це добровольчий медичний батальйон, що не входить до складу ЗСУ, а знаходиться у співпраці з ними безпосередньо в умовах бойових дій. На сьогодні існує майже 60 екіпажів, які рятують життя наших бійців.
- Нещодавно звільнена з російського полону українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська з позивним “Тайра” закликала зробити усе можливе задля порятунку полонених, котрі перебувають у російських застінках “безправні, як раби”.
- Через війну, розв’язану РФ в Україні та постійні обстріли населених пунктів багато українців змушені переселятися. Під час переїзду та евакуації не завжди є можливість зібрати усі необхідні документи, зокрема й медичні, та багато з них можуть бути втрачені або загублені.