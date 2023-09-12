“Додаткові кошти спрямують на відновлення, реконструкцію чи капітальний ремонт водогонів, водозабірних споруд та насосних станцій, аварійних резервних ниток водозабірних споруд тощо в Дніпропетровській області”, – йдеться у повідомленні.
“Одразу по здійсненню Росією терористичного акту на Каховській ГЕС уряд ухвалив низку рішень щодо допомоги людям та фінансування робіт з забезпечення водопостачання в постраждалих регіонах. Одним з таких рішень ми виділили біля 845 млн грн для Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.
На жаль, наслідки теракту виявилися гіршими, аніж прогнозувалося. Рівень води в Каховському водосховищі впав нижче критичного. І щоб забезпечити людей водою, потрібно реалізувати більш складні і вартісні технічні рішення. Саме тому сьогодні ми виділили додатково на ці роботи 135,5 млн гривень”, – заявила прший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.
Таким чином, з урахуванням рішення 12 вересня усього на заходи з забезпечення транспортування питної води до цих чотирьох регіонів, що постраждали від теракту на Каховській ГЕС, уряд виділив сумарно 980,5 млн грн.
З них на роботи у:
- Дніпропетровській області – 295,1 млн гривень;
- Запорізькій області – 26,3 млн гривень;
- Миколаївській області – 274,6 млн гривень;
- Херсонській області – 384,5 млн гривень.
Раніше уряд своїм рішенням 22 серпня виділив додатково 7 млрд грн з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції. Загалом, з урахуванням попередніх асигнувань на експериментальний проєкт виділено 8,5 млрд грн.
Крім цього, раніше Кабмін виділив 120 млн грн Держагенству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою.