Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету додатково майже 135,5 млн грн на роботи щодо забезпечення питною водою Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей, де системи водопостачання постраждали внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС.

“Додаткові кошти спрямують на відновлення, реконструкцію чи капітальний ремонт водогонів, водозабірних споруд та насосних станцій, аварійних резервних ниток водозабірних споруд тощо в Дніпропетровській області”, – йдеться у повідомленні.

“Одразу по здійсненню Росією терористичного акту на Каховській ГЕС уряд ухвалив низку рішень щодо допомоги людям та фінансування робіт з забезпечення водопостачання в постраждалих регіонах. Одним з таких рішень ми виділили біля 845 млн грн для Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

На жаль, наслідки теракту виявилися гіршими, аніж прогнозувалося. Рівень води в Каховському водосховищі впав нижче критичного. І щоб забезпечити людей водою, потрібно реалізувати більш складні і вартісні технічні рішення. Саме тому сьогодні ми виділили додатково на ці роботи 135,5 млн гривень”, – заявила прший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Таким чином, з урахуванням рішення 12 вересня усього на заходи з забезпечення транспортування питної води до цих чотирьох регіонів, що постраждали від теракту на Каховській ГЕС, уряд виділив сумарно 980,5 млн грн.

З них на роботи у:

Дніпропетровській області – 295,1 млн гривень;

Запорізькій області – 26,3 млн гривень;

Миколаївській області – 274,6 млн гривень;

Херсонській області – 384,5 млн гривень.

Раніше уряд своїм рішенням 22 серпня виділив додатково 7 млрд грн з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції. Загалом, з урахуванням попередніх асигнувань на експериментальний проєкт виділено 8,5 млрд грн.

Крім цього, раніше Кабмін виділив 120 млн грн Держагенству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою.