Кабінет Міністрів України виплатить сім'ям українців, котрі загинули в катастрофі літака МАУ в Ірані, по 200 тисяч гривень допомоги і проконтролює належне виконання страхових виплат.

Про це поінформував у відеозверненні глава Уряду Олексій Гончарук.

“Уряд виділить по 200 тисяч гривень кожній родині, яка постраждала в цій трагедії. Також ми надамо необхідну юридичну підтримку і супровід в підготовці позовних та інших заяв для відновлення справедливості, якщо котрась із сімей буде потребувати такої допомоги”, – наголосив Гончарук .

Він уточнив, що авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) виплатить компенсації сім’ям членів екіпажу.

“Також ми проконтролюємо, щоб сім’ї кожного загиблого отримали страхову виплату, передбачену Монреальською конвенцією”, – заявив прем’єр.

“Наші дипломати вже працюють над тим, щоб, використовуючи всі доступні в міжнародному праві методи, домогтися компенсації від іранської сторони”, – додав Гончарук.