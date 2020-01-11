Про це поінформував у відеозверненні глава Уряду Олексій Гончарук.
“Уряд виділить по 200 тисяч гривень кожній родині, яка постраждала в цій трагедії. Також ми надамо необхідну юридичну підтримку і супровід в підготовці позовних та інших заяв для відновлення справедливості, якщо котрась із сімей буде потребувати такої допомоги”, – наголосив Гончарук .
Він уточнив, що авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) виплатить компенсації сім’ям членів екіпажу.
“Також ми проконтролюємо, щоб сім’ї кожного загиблого отримали страхову виплату, передбачену Монреальською конвенцією”, – заявив прем’єр.
“Наші дипломати вже працюють над тим, щоб, використовуючи всі доступні в міжнародному праві методи, домогтися компенсації від іранської сторони”, – додав Гончарук.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Сьогодні Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.