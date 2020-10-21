Кабінет Міністрів України з наступного тижня працюватиме в дистанційному режимі з огляду на епідеміологічну ситуацію в країні.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він уточнив, що онлайн, зокрема, відбуватимуться й засідання Кабміну.

“З наступного тижня й урядові наради, і Уряд ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу. Ми з вами працюватимемо онлайн, колеги. Коронавірус змінює наші життя, і Уряд повинен також демонструвати на власному прикладі, що дистанційна робота, робота онлайн є сьогодні вимогою часу. Вона збереже здоров’я українців”, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що сьогоднішнє засідання Кабміну також є практично виїзним в режимі онлайн, оскільки в ньому беруть участь за допомогою відеозв’язку представники Херсонської обласної держадміністрації, а запрошеним на засідання особам запропонували онлайновий зв’язок.

(На відео – з 13:19)