Про це йдеться в постанові Кабміну № 230 від 22 березня.
Цим документом внесені зміни до постанови КМУ від 9 грудня 2020 року № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.
Зміни, зокрема, внесені до пункту, в якому прописані обмеження “червоної” зони карантину.
Так, тепер у “червоних” зонах поширення коронавірусу забороняється “перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно”.
Згідно із законом України “Про благоустрій населених пунктів”, до територій загального користування належать:
• парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
• пам’ятки культурної та історичної спадщини;
• майдани, площі, бульвари, проспекти;
• вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
• пляжі;
• кладовища;
• інші території загального користування.
Також переформульована заборона на діяльність непродовольчих ринків у “червоній зоні”. Тепер цей пункт звучить так, що заборонена “діяльність ринків, крім продовольчих”.
Крім того, заборонена робота підвісних канатних доріг.