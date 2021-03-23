Кабінет Міністрів України заборонив перебувати на територіях загального користування у "червоних" зонах карантину без захисних масок. Йдеться, зокрема, про парки та вулиці.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 230 від 22 березня.

Цим документом внесені зміни до постанови КМУ від 9 грудня 2020 року № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Зміни, зокрема, внесені до пункту, в якому прописані обмеження “червоної” зони карантину.

Так, тепер у “червоних” зонах поширення коронавірусу забороняється “перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно”.

Згідно із законом України “Про благоустрій населених пунктів”, до територій загального користування належать:

• парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

• пам’ятки культурної та історичної спадщини;

• майдани, площі, бульвари, проспекти;

• вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

• пляжі;

• кладовища;

• інші території загального користування.

Також переформульована заборона на діяльність непродовольчих ринків у “червоній зоні”. Тепер цей пункт звучить так, що заборонена “діяльність ринків, крім продовольчих”.

Крім того, заборонена робота підвісних канатних доріг.