Відкритий лист Національної асоціації дорожників України на своїй сторінці у Facebook опублікував ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Він нагадав, що попередній Кабмін створював Дорожній фонд як захищену статтю, щоб ніхто не міг в ручному режимі вирішувати кому платити, а кому ні.

“У додатку відкритий лист Національної асоціації дорожників України, яка об’єднує провідні українські компанії, на адресу керівництва держави. Більше, аніж місяць Урядом не оплачені рахунки за збудовані приватними компаніями дороги, що зриває також зимове утримання доріг і підготовку до наступного будівельного сезону. Заборгованість вже склала більше, аніж 2,7 млрд грн! У тому числі, не оплачено будівництво гучно розрекламованої дороги Запоріжжя-Маріуполь, Миколаїв-Кривий Ріг і інших”, – зазначив Омелян.

Ексміністр нагадав, що дорожню галузь три роки, в 2015-2017 роках, створювали не те, що з нуля, а з мінуса, тому що уряд Януковича “забув розрахуватися”: “І ось знову те ж саме”.

Омелян опублікував лист на ім’я президента Володимира Зеленського.