Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 3 листопада 2022 року включно.

У повідомленні додали, що більш детальну комунікацію з цього питання буде здійснено в останній день роботи Юрія Вітренка на посаді голови правління.

Раніше “Економічна правда” з посиланням на власні джерела у правлінні повідомляла, що місце Вітренка повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Видання пише, що, за процедурою, Вітренка мала б звільнити Наглядова рада Нафтогазу, однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який наразі виконує функції НР: “Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії”, — сказав співрозмовник “Економічної правди”.