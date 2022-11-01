Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 3 листопада 2022 року включно.
У повідомленні додали, що більш детальну комунікацію з цього питання буде здійснено в останній день роботи Юрія Вітренка на посаді голови правління.
Раніше “Економічна правда” з посиланням на власні джерела у правлінні повідомляла, що місце Вітренка повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Видання пише, що, за процедурою, Вітренка мала б звільнити Наглядова рада Нафтогазу, однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який наразі виконує функції НР: “Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії”, — сказав співрозмовник “Економічної правди”.
- “Нафтогаз” звільнив радника голови правління Олега Діденка, який, за словами нардепа від “Батьківщини” Олексія Кучеренка, придбав Bentley за 500 тисяч доларів.
- Раніше голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко повідомляв про створення державної АЗС задля регуляції цін на ринку.