За перший рік роботи Кабінет Міністрів на чолі з Денисом Шмигалем провів понад 150 засідань. В уряді переконані, що цей показних може бути рекордним.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів у відеозверненні про підсумки роботи за рік.

“Впродовж цього року Секретаріат Кабінету Міністрів підготував понад 160 засідань Кабінету Міністрів. Це, напевно, найбільший показник за всю історію українських урядів. Адже фактично за 365 днів 164 засідання Кабінету Міністрів відбулося — фактично раз на два дні”, — сказав він.

Міністр зазначив, що це було пов’язано зі значною кількістю нових викликів.

“У нас нові виклики, нові завдання, і ми повинні були приймати так звані рішення з коліс, коли треба було негайно реагувати на виклики та ситуації”, — додав він.