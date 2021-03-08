Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів у відеозверненні про підсумки роботи за рік.
“Впродовж цього року Секретаріат Кабінету Міністрів підготував понад 160 засідань Кабінету Міністрів. Це, напевно, найбільший показник за всю історію українських урядів. Адже фактично за 365 днів 164 засідання Кабінету Міністрів відбулося — фактично раз на два дні”, — сказав він.
Міністр зазначив, що це було пов’язано зі значною кількістю нових викликів.
“У нас нові виклики, нові завдання, і ми повинні були приймати так звані рішення з коліс, коли треба було негайно реагувати на виклики та ситуації”, — додав він.
- Нагадаємо, 4 лютого минулого року Верховна Рада України призначила Дениса Шмигаля віцепрем’єр-міністром – міністром розвитку громад і територій України.
- За місяць Рада підтримала відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука і його уряду та затвердила призначення на цю посаду Дениса Шмигаля.
- Від перших днів своєї роботи уряд Шмигаля є недоукомплектованим. Станом на 8 березня, постійного очільника не має міністерство енергетики. Т.в.о призначений екстопменеджер “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко.