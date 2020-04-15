Кабінет Міністрів України підтримав закриття ще 10 пунктів пропуску для автомобільного сполучення на державному кордоні.

Як поінформували в прес-службі КМУ, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Уряду.

Такі заходи вжито для того, щоб підвищити рівень безпеки на час карантину.

“Ми знаємо, що вже скоротився пасажиропотік через кордон, тому закриття 10 пунктів пропуску – це ще один крок до підвищення заходів безпеки на час карантину”, – наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, будуть закриті пункти пропуску: “Костели”, “Смільниця”, “Грушів”, “Угринів”, “Солотвино”, “Кальмінці”, “Бронниця”, “Сокиряни”, “Нові Трояни” та “Паланка”.

Вони знаходяться на кордоні з Молдовою, Польщею та Румунією.

Як зазначив очільник МВС Арсен Аваков, “це автомобільні, а іноді і пішохідні пункти пропуску”.

У Кабміні запевнили, що рішення про закриття пішохідних і автомобільних пунктів пропуску погоджено з міжнародними партнерами. Тобто, країни, які межують з Україною, закрили свої КПП дзеркально.

Зараз на державному кордоні України 125 тимчасово закритих пунктів пропуску, 105 діючих, в тому числі 18 для автомобільного сполучення.