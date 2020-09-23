Кабінет Міністрів України зберіг обмеження заробітних плат для членів Уряду на рівні 5 середніх зарплат, попри рішення Конституційного суду.

Про це повідомив сьогодні на засіданні КМУ прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“З прийняттям рішення Конституційним судом про заробітні плати чиновників і державних службовців Кабінет Міністрів, я особисто, залишаємося під регулюванням і дією постанови № 304, якою заробітні плати прем’єр-міністра, міністрів обмежені розміром не більше 5 середніх зарплат”, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що під обмеження також підпадають зарплати заступників міністрів та інших чиновників.

“Я прошу всіх міністрів контролювати, щоб не було перекосів, щоб зарплати людей, які працюють на державу, відповідали тим рівням, про які ми говорили і які прийнятні економічної ситуації”, – заявив прем’єр.

Раніше Шмигаль заявляв, що середня зарплата в Україні становить близько 11 тис. гривень.

Згідно з даними Державної служби статистики, станом на липень середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 11804 грн.

Варто відзначити, що наприкінці серпня Конституційний Суд України ухвалив рішення щодо конституційності встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян. Серед іншого, суд визнав, що обмеження заробітних плат державних службовців і суддів в період карантину є незаконним.