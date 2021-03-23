Кабінет Міністрів України затвердив зміни до постанови про карантин, згідно з якими заборона на здійснення планових госпіталізацій діятиме лише в "червоній" зоні.

Про це йдеться в постанові уряду № 230 від 22 березня.

Цим документом внесені зміни до постанови КМУ від 9 грудня 2020 року № 1236, в якій прописані норми адаптивного карантину та епідемічного зонування (поділу країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”).

Так, згідно із нормами адаптивного карантину, які почали діяти в Україні з 24 лютого 2021 року, у “жовтих”, “помаранчевих” та “червоних” зонах було заборонено проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації (за винятком окремих випадків).

Новою постановою Кабмін прописав, що ця заборона діятиме лише в “червоній” зоні карантину. Там забороняється проведення державними і комунальними медзакладами планових заходів з госпіталізації, окрім:

• надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

• надання допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

• надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

• надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

• надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

• проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.