Кабінет Міністрів України прийняв постанову про закупівлю вакцини проти COVID-19 за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) через посередника — Crown Agents Limited.

Про це йшлося під час засідання КМУ 3 листопада.

Відтак члени уряду ухвалили постанову “Деякі питання фінансування закупівлі вакцини проти гострої респіраторної хвороби СОVПD-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Документом передбачено, що Crown Agents Limited є “спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 … за кредитні кошти в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту”.

Міністерство охорони здоров’я має сплатити за відповідні послуги компанії власним коштом, оскільки угодою з ЄІБ передбачено тільки закупівлю вакцини.

“У зв’язку з цим виникла потреба у фінансуванні витрат на послуги, що пов’язані з поставками вакцини проти COVID-19 (логістику), та на послуги спеціалізованої організації (операційні витрати), яка буде здійснювати закупівлю вакцини проти COVID-19. Витрати на покриття зазначених потреб пропонується здійснити користуючись з коштів бюджетної програми 2301270 “Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″ шляхом укладення окремої угоди із спеціалізованою організацією”, — йдеться в пояснювальній записці.

Вартість послуг Crown Agents Limited становитиме близько 1% від вартості закупленої вакцини. Витрати на логістику — 0,7-3,3% (залежить від потреби застосування холодового ланцюга з наднизькими температурами).

Кредит від ЄІБ

У лютому цього року стало відомо, що 50 млн євро з наявної інвестиційної Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (ПРМІУ) між урядом України та ЄІБ загальним обсягом 400 млн євро буде перепрофільовано.

Ці кредитні кошти, виділені банком, мали витратити на придбання вакцини від COVID-19 та відповідного обладнання для ланцюгів холодного постачання, що є ключовим фактором для успішної доставки вакцин по всій території країни.

“Кредит підвищить спроможність України у боротьбі з пандемією COVID-19. Ця фінансова операція є частиною загальної ініціативи Team Europe щодо реагування на виклики пандемії COVID-19”, — зазначали тоді в уряді.

Що відомо про Crown Agents Limited?

Україна розпочала вакцинацію проти коронавірусу 24 лютого. Це сталося після прибуття першої партії препарату Covishield. Закуповували цю вакцину через того ж посередника — компанію Crown Agents.

Сфера її діяльності — “надання допомоги урядам у всьому світі”. У статті “Як BBC і посол Великої Британії рекламували Covishield, поширюючи дезінформацію” #Букви розповідали, що Сrown Agents, хоча всіляко наголошує на своєму міжнародному статусі, базується в Лондоні, а до 1997 року підпорядковувалася уряду Великої Британії як державна корпорація.

Раніше Crown Agents займалась фінансовими операціями. Зараз компанія декларує, що одним з напрямів її роботи є подолання корупції.

Компанія називає себе некомерційною міжнародною організацією, однак під час закупівлі Covishield Україна все ж заплатила і за препарат, і за послуги Crown Agents. При цьому точна сума не розголошувалася.

Як заявила сама компанія в пресрелізі, Crown Agents отримала кошти “у розмірі, необхідному для покриття операційних витрат”. Ані перелік цих витрат, ані їхні джерела та розмір не показали.

Таємницею була не лише сума, яку Україна заплатила з держбюджету за послуги посередника, але й решта деталей контракту. Через це на заступницю голови МОЗ навіть склали адмінпротокол за нерозкриття інформації щодо дати виробництва та строків придатності партії вакцини Covishield.

В МОЗ пояснювали, що саме Crown Agents, а не ДП “Медзакупівлі” займатиметься придбанням вакцин для України. Мовляв, у британської компанії є необхідний досвід, статус резидента Сполученого Королівства і розгалужена мережа у цілому світі.