Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Кабінет міністрів залишив "лазівку для зриву конкурсу" на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Про це Віталій Шабунін повідомив у Facebook.

Він зазначив, що Кабмін “таємно, без анонсу та трансляції” затвердив п’ятьох членів конкурсної комісії з шести (як це передбачено законом).

За його словами, у списку міжнародних експертів не затвердили кандидатуру Драго Коса – члена конкурсної комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Віталій Шабунін стверджує, що комісію не сформовано у передбачений законом термін. Це, за його словами, надасть підставу Окружному адмінсуду Києва для зриву конкурсу або скасування його результатів.

Глава ЦПК зауважив, що наразі Кабмін звернеться до міжнародників із проханням замінити Коса іншим експертом, проте це дає ще більше підстав для скасування конкурсу, адже законом не передбачено процедури повторного подання кандидатур.

Водночас єдиний вихід із ситуації, Шабунін вбачає у поверненні КМУ до питання та затвердженні Драго Коса.