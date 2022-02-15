Про це Віталій Шабунін повідомив у Facebook.
Він зазначив, що Кабмін “таємно, без анонсу та трансляції” затвердив п’ятьох членів конкурсної комісії з шести (як це передбачено законом).
За його словами, у списку міжнародних експертів не затвердили кандидатуру Драго Коса – члена конкурсної комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Віталій Шабунін стверджує, що комісію не сформовано у передбачений законом термін. Це, за його словами, надасть підставу Окружному адмінсуду Києва для зриву конкурсу або скасування його результатів.
Глава ЦПК зауважив, що наразі Кабмін звернеться до міжнародників із проханням замінити Коса іншим експертом, проте це дає ще більше підстав для скасування конкурсу, адже законом не передбачено процедури повторного подання кандидатур.
Водночас єдиний вихід із ситуації, Шабунін вбачає у поверненні КМУ до питання та затвердженні Драго Коса.
- Нагадаємо Віталій Шабунін повідомив, що в Офісі Президента України готують знесення конкурсу на директора НАБУ, оскільки не зможуть вплинути на його результати. Визначальний голос в конкурсі мають міжнародні експерти.
- Також Голова Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін нагадав, як у вересні 2021 року президент України Володимир Зеленський пообіцяв Міжнародному валютному фонду (МВФ) негайно та чесно обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
- Відомо, що голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Раніше Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що у відомстві наразі розслідують понад десяток справ щодо “грошей у конвертах” для депутатів Верховної Ради.