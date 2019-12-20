Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Так, міністри проголосували за скасування відповідних положень у ліцензійних умовах щодо розповсюджувачів лотерей.

“Тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами на розповсюдження державних миттєвих лотерей”, – зазначив Гончарук.

Він уточнив, що вже дав доручення Національній поліції України провести масову перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. Державна фіскальна служба, в свою чергу, повинна організувати перевірки ліцензій всіх “державних лотерей”.

Як поінформували в прес-службі Уряду, вночі вже були закриті більше 150 закладів по Україні та вилучено обладнання на 46 млн грн.

“В Україні працює лише три оператори державних лотерей. Однак це не заважає десяткам сотень закладів по всій країні здійснювати гральну діяльність, заборонену законом, прикриваючись лотереями. Як це працює? Ці заклади укладають з операторами держлотерей договори на розповсюдження. Прикриваються цими договорами, однак на території закладу встановлюють “гральні автомати”, які заборонені законом. Ми ці схеми припиняємо”, – запевнив Гончарук.