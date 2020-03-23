Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Уряд ухвалив рішення до 1 червня заборонити експорт етилового спирту з території України”, — зазначив він.
За словами глави уряду, для контролю за виконанням цього рішення на підприємствах, що виробляють спирт, будуть встановлені контрольні пости.
“Пости контролю на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, мають забезпечити контроль куди та кому відвантажується спирт”, — додав Шмигаль.
Зазначимо, 11 березня в Україні заборонили експорт товарів протиепідемічного призначення. Забороні підлягає експорт лабораторних костюмів, рукавичок, халатів, захисних окулярів, а також медичних масок, респіраторів та інших товарів. Спирт раніше в цей перелік внесений не був.
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