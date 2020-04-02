Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

“Сьогодні, 2 квітня, на позачерговому засіданні Уряду прийнято постанову “Про внесення змін до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 № 1109″, яким забороняється до 1 липня експортувати гречку на зовнішні ринки. Так, постановою вводиться тимчасовий – до 1.07.2020 р режим ліцензування і квотування експорту гречки і зерна гречки лущеної (без плодової оболонки). Зокрема, встановлено нульовий обсяг квоти для зазначених товарів”, – йдеться в повідомленні.

У міністерстві відзначили, що заборона на експорт гречки є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку.

“Зараз ситуація на українському ринку є стабільною. Уряд весь час має діалог з виробниками і ритейлерами”, – підкреслили в Мінекономіки.

Також у відомстві нагадали, що Білорусь, Росія і Казахстан також тимчасово заборонили експорт гречки.

У міністерстві відзначили, що закликатимуть українські аграрні підприємства збільшувати посівні площі під гречку.