Про це сказано в прес-службі відомства.
Під заборону потрапили заклади громадського харчування (кафе, бари, ресторани, паби, фуд-корти і так далі). Торгівельні та торгівельно-розважальні центри повинні бути закриті.
Крім цього, заборонено проведення культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів, якщо в них беруть участь понад 10 осіб.
Дозволено проводити тільки заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування.
Працюватиме доставка їжі.
Дозволена робота продуктових магазинів, АЗС, аптек, банківська і страхова діяльність.
Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. 16 березня зафіксовано ще два випадки в Києві, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавируса в світі.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.
- 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.