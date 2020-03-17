Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.

Про це сказано в прес-службі відомства.

Під заборону потрапили заклади громадського харчування (кафе, бари, ресторани, паби, фуд-корти і так далі). Торгівельні та торгівельно-розважальні центри повинні бути закриті.

Крім цього, заборонено проведення культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів, якщо в них беруть участь понад 10 осіб.

Дозволено проводити тільки заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування.

Працюватиме доставка їжі.

Дозволена робота продуктових магазинів, АЗС, аптек, банківська і страхова діяльність.

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. 16 березня зафіксовано ще два випадки в Києві, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон.