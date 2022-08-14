Кабінет Міністрів України запропонував скасувати пільгове оподаткування на пальне. Відповідний законопроєкт внесено на розгляд до Верховної Ради.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Законопроєкт вже передано на розгляд керівництву та направлено на розгляд Комітету. На сайті уряду тексту проєкту закону поки немає.

За словами народного депутата він передбачатиме:

повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення;

повернення ПДВ на паливо до 20%.

На сьогодні ПДВ становить 7%. Поки невідомо чи буде зазначено повернення ПДВ на паливо до 20% у фінальному тексті.

Закон, який тимчасово скасував акциз на пальне та знизив ставку ПДВ з 20% до 7% на період дії воєнного стану, набрав чинності 18 березня. Тоді рішення дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.