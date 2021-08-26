У четвер, 26 серпня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт змін до деяких законів щодо визнання організації терористичною. Документ буде передано до Верховної Ради.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що українським законодавством не встановлено, за яких умов організація визнається терористичною, не передбачено узагальнення та оприлюднення даних щодо організацій, визнаних терористичними, зокрема шляхом формування та ведення єдиного переліку таких організацій, не визначено орган, відповідальний за ведення такого переліку.

Пропонується внести зміни до абзацу двадцять першого статті 1 закону “Про боротьбу з тероризмом”, визначивши, що організація визнається терористичною, якщо хоч одна особа, яка є членом або має інший зв’язок з цією організацією, здійснює терористичну діяльність, якщо ця діяльність охоплюється умислом хоча б одного з організаторів чи керівників (керівних органів), або кінцевого бенефіціарного власника.

Крім того, проєктом передбачено запровадження переліку організацій, визнаних терористичними. Формування та ведення цього переліку хочуть покласти на Службу безпеки України.

Також пропонується встановити, що діяльність організації, визнаної терористичною на території України, забороняється. Внесення організації до переліку терористичних організацій є підставою для конфіскації майна, активів такої організації уповноваженими органами.

Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік прийшов до будівлі Кабінету Міністрів із бойовою гранатою в руках.