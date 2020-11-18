В Україні набули чинності зміни до постанови Кабінету Міністрів щодо впровадження так званих “пріоритетних годин” на час карантину. Вони діятимуть у закладах торгівлі.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба МОН.

За словами міністра, “пріоритетні години” мають на меті зменшення кількості інфікування груп ризику.

“Люди літнього віку відносяться до групи ризику. Тому важливо, аби вони якомога менше контактували з оточуючими, адже відсоток летальних випадків найбільший саме серед людей, старших 65 років. “Пріоритетні години” діють з 10:00 до 12:00. Ініціатива триватиме на період карантину. Сподіваюсь, що всі заклади торгівлі та послуг будуть дотримуватися цього” – зазначив міністр охорони здоров’я.

Також Степанов зазначив, що карантин вихідного дня запровадили з метою уповільнення стрімкого поширення коронавірусу в Україні. За його словами, нехтування карантинних обмежень вже через місяць призведе до колапсу медичної системи.