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Кабмін запровадив спецрахунки для облгазів за розподіл газу

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про відкриття поточних рахунків зі спеціальним режимом використання операторами ГРМ для зарахування коштів, що надходять від споживачів як плата за послуги розподілу природного газу.

Середа, 20 жовтня 2021, 14:10

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 20 жовтня.

Зокрема, Кабмін підтримав постанову “Про забезпечення проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу”. 

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що метою прийняття постанови є врегулювання проблеми погашення операторами газорозподільних систем (оператори ГРМ) заборгованості перед оператором газотранспортної системи (Оператор ГТС) за договорами про надання послуг транспортування природного газу.

“Кошти, що надходять від споживачів як плата за послуги розподілу природного газу, зараховуватимуться виключно на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання, відкриті операторами ГРМ в установах уповноважених банків”, – зазначається у документі.

Після цього регулятор на підставі наданих матеріалів розраховує нормативи розподілу коштів, що надійшли від споживачів, на поточні рахунки операторів ГРМ і Оператора ГТС з урахуванням відсутності або наявної простроченої заборгованості між ними. Рішення про затвердження нормативів розподілу коштів прийматимуть на відкритому засіданні НКРЕКП.

Як зазначається у документі, в умовах неможливості припинення надання Оператором ГТС послуг транспортування природного газу, несвоєчасні та в неповному обсязі розрахунки Операторів ГРМ за послуги транспортування, призводять до зростання заборгованості, накопичення збитків і погіршення фінансового стану Оператора ГТС.

За дорученням президента Кабінет Міністрів, НАК “Нафтогаз України”, Асоціація міст України та Палата місцевих влад Конгресу напрацювали меморандум. Згідно з документом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,42 гривні за 1 кубічний метр для населення та 13,6 гривні за 1 кубометр для бюджетних установ.

Нагадаємо, в січні уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Така гранична ціна зберігалася до квітня поточного року.

В травні п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявляв, що ціни на газ для населення можуть незабаром стати рекордними за всю історію існування незалежної України — 9-14 гривень за кубічний метр.

Вже з травня фіксований річний тариф “Нафтогазу” був на рівні 7,96 гривні за кубічний метр (без вартості розподілу). Такий тариф мав діяти до квітня 2022 року.

  • Водночас місячний тариф з червня був встановлений на рівні 11,94 гривні за кубічний метр.
Теги: газ, Кабмін, розподіл

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