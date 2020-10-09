Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав концепцію Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року.

Про це поінформували в пресслужбі КМУ.

Також був прийнятий проєкт постанови “Про схвалення Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020 – 2025 роки”.

Як зазначив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, метою цих актів “є розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання; налагодження міжрегіональної та міжвідомчої взаємодії у сфері національно-патріотичного виховання з метою утвердження єдиної національної системи цінностей”.

Немчінов уточнив, що, згідно з “результатами експертно-аналітичного дослідження” щодо формування стандартів національно-патріотичного виховання, яке було проведено в 2017 році, “простежується ряд загрозливих чинників”:

1) Загрозлива ситуація з рівнем локальної ідентифікації. “Так, якщо на Заході “громадянами України” себе вважають 80,6 % pecпондентів, у Центрі — 79,7 %, на Півночі — 70,1 %, на Сході — 67,4 %, на Півдні — 66,0 %, то на Донбасі лише 42,7 %. Регіональний розподіл висвітлює дуже високі показники ідентифікації з Радянським Союзом на Донбасі 20,7 % та Півдні – 11,8 %”, – написав Немчінов.

2) Критична ситуація з використанням української мови (Немчінов із посиланням на згадане дослідження, повідомляє, що українську “використовує менше половини населення (44,5%), при цьому кожен третій використовує російську мову”).

3) “Занепокоєння викликає готовність до захисту України зi зброєю в руках – 60,2% респондентів не мають таких намірів”, – пише міністр, посилаючись на дослідження. Відзначається, що найчастіше про готовність брати участь у захисті України говорять жителі Заходу, найменше – Донбасу.

4) Низький рівень сформованості цінності державної символіки й дій щодо її шанування (Немчінов, посилаючись на дані дослідження, пише, що “державні символи викликають почуття гордості лише у 25,7 % населення України”).

5) Низька активність національно-патріотичних громадських організацій (їх членами є лише 1,1% населення України).

У концепції програми патріотичного виховання визначені наступні пріоритети:

• формування української громадянської ідентичності;

• військово-патріотичне виховання;

• формування науково-методологічних і методичних основ національно-патріотичного виховання;

• підтримка і співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання.

План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020 – 2025 роки включає низку заходів, які спрямовані за наступними напрямками:

• вдосконалення нормативно-правової бази щодо національно-патріотичного виховання;

• впорядкування і вдосконалення системи військово-патріотичного виховання;

• організація та координація інформаційно-просвітницької роботи;

• забезпечення належної організації науково-дослідної та методичної роботи;

• забезпечення скоординованої діяльності.

Міністерство молоді та спорту України разом із органами виконавчої влади в 6-місячний термін має розробити та подати Кабміну проєкт Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року.