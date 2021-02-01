Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Компенсація буде нараховуватися автоматично на особові рахунки споживачів. Для їх отримання не потрібно писати заяви чи збирати довідки.

“Компенсації будуть виплачуватися людям, домівки яких обладнані електроопалювальними установками й у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу. Загалом це більше ніж 600 тисяч українських родин. Держава виділить на такий вид компенсацій 1,4 млрд грн”, – пояснив Шмигаль.

Як відомо, наприкінці грудня 2020 року Кабінет Міністрів скасував пільговий тариф на перші 100 кВт/год. для побутових споживачів (з 1 січня 2021 року). Раніше побутові споживачі електроенергії платили за перші 100 кВт/год. на місяць по 90 копійок, а за кожний наступний кВт/год – по 168 копійок.

Але Кабмін встановив єдиний тариф – по 1,68 гривень за кВт/год.