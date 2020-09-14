Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні затвердив перелік вимог для організації та проведення виборів місцевих виборів під час епідемії COVID-19.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Особливості роботи виборчих дільниць

Відповідно до вимог Кабміну, усіх осіб, які заходять до приміщень для голосування та приміщень виборчих комісій, опитуватимуть на наявність симптомів респіраторних захворювань. Також робитимуть температурний скринінг.

Члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліціянти, працівники органів, закладів, установ, на території яких розміщені приміщення для голосування та виборчих комісій мають перебувати у засобах захисту.

На вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування повинні знаходитися антисептики для рук та місця для збору і утилізації засобів індивідуального захисту.

Виборці мають обробляти руки дезінфекційними засобами перед входом до приміщення для голосувань та перебувати в масках чи респіраторах. При цьому члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи.

Потоки виборців на вхід та на вихід повинні бути розділені. Рекомендовано, щоб одночасно на місце перебувало не більше ніж по три особи на один стіл видачі бюлетенів.

Стільці, столи, меблі в приміщеннях мають бути виготовлені з матеріалів, які можна продезінфікувати. Використання тканини на столах не дозволяється. Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів та бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії проводиться заключна дезінфекція.

Члени виборчої комісії також мають сидіти на відстані не менше 1 метра один від одного, або застосовувати фізичні бар’єри, наприклад, прозорі екрани.

Протирати дверні ручки, поручні, сидіння тощо дезінфекційними засобами мають не рідше одного разу на 2 години, а проводити вологе прибирання — не рідше одного разу на 4 години. Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів та бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії — заключна дезінфекція.

Виборцям рекомендовано не брати дітей до виборчих дільниць і користуватися своєю ручкою.

Як голосуватимуть ті. хто перебуває на самоізоляції?

Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції).

У день голосування таким виборцям необхідно самостійно, не передаючи в руки членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство України.

Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем перебування мають бути в масках, рукавичках, захисному щитку. І після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту.

Якщо COVID-19 виявлять на дільниці

У разі виявлення випадку COVID-19 в одного із членів виборчої комісії, всі інші члени виборчої комісії можуть продовжувати виконувати свої функції при відсутності симптомів респіраторних захворювань.

У разі наявності контакту з хворим без засобів індивідуального захисту, такі члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію.

Не пізніше ніж за 72 години до дня виборів членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліціянтам, які будуть працювати на спеціальних виборчих дільницях (у стаціонарних закладах охорони здоров’я та в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах) рекомендується пройти тестування на наявність COVID-19 методом ПЛР. Однак для працівників звичайних виборчих дільниць такої рекомендації Кабмін не дає.