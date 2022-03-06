Кабмін затвердив, як будуть збирати та зберігати тіла російських загарбників

Про це повідомляється на урядовому порталі.
Відповідати за збір тіл будуть військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування. До цього залучатимуть сили територіальної оборони, Нацгвардії, поліції, ДСНС, слідчих органів. Також на добровільній основі можуть залучати представників бюро судово-медичної експертизи, громадських та релігійних об’єднань, громадських організацій, волонтерів та інших.
Для цього групи забезпечать необхідним. А саме патолого-анатомічними мішками, гігієнічними засобами та засобами фотофіксації, спеціалізованим транспортом для перевезення тіл або автомобілями з червоним хрестом. Аби операції проходили прозоро, то за можливості будуть залучати журналістів. Вони будуть фіксувати наслідки вторгнення РФ та факт присутності окупантів в Україні.
При Національній поліції створять кол-центр для інформування про знаходження тіл. Тіла та їхні решти будуть переміщати до моргів або до спеціальних рефрижераторів на залізничній базі тощо.
Згодом тіла мають доставити в Росію або на тимчасово окуповані території. Перед цим вони будуть зберігатися в єдиному центрі. Встановлення особистості не має тривати довше 15 діб. Зберігати тіла тих, кого не встановили, будуть до моменту остаточної ідентифікації.
- Нагадаємо, станом на 6 березня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 38 та постраждала 71 дитина.
- У Києві збили крилату ракету окупантів. Сили протиповітряної оборони ліквідували її над дитячою лікарнею “Охматдит”.
- Російські загарбники укотре зірвали евакуацію мирних жителів Маріуполя.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські терористи заздалегідь планували бомбардувати міста та вбивати мирних людей. Їхні наміри підтвердили документи, плани та мапи полонених пілотів.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на допомогу Україні вже прямують понад 1000 добровольців із 16 країн світу.
- 6 березня станом на 8:00 в низці областей України ситуація відносно спокійна. Водночас інші зазнали обстрілів та руйнувань.