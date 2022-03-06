Кабмін затвердив, як будуть збирати та зберігати тіла російських загарбників

Кабінет Міністрів затвердив, як будуть збирати та зберігати тіла вбитих окупантів. Рішення ухвалили, оскільки трупи могли спровокувати погіршення санітарно-епідемічної ситуації та виникнення небезпечних інфекційних захворювань.

Про це повідомляється на урядовому порталі. Відповідати за збір тіл будуть військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування. До цього залучатимуть сили територіальної оборони, Нацгвардії, поліції, ДСНС, слідчих органів. Також на добровільній основі можуть залучати представників бюро судово-медичної експертизи, громадських та релігійних об’єднань, громадських організацій, волонтерів та інших.

Для цього групи забезпечать необхідним. А саме патолого-анатомічними мішками, гігієнічними засобами та засобами фотофіксації, спеціалізованим транспортом для перевезення тіл або автомобілями з червоним хрестом. Аби операції проходили прозоро, то за можливості будуть залучати журналістів. Вони будуть фіксувати наслідки вторгнення РФ та факт присутності окупантів в Україні.

При Національній поліції створять кол-центр для інформування про знаходження тіл. Тіла та їхні решти будуть переміщати до моргів або до спеціальних рефрижераторів на залізничній базі тощо.