Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Кабмін ухвалив відповідну постанову №1487.

Новим порядком, зокрема, передбачено здійснення ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби України та Державної служби статистики України.

Так, облік здійснюватиметься у співпраці із Нацагентством з питань держслужби та Держстатом, зазначив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Окрім цього, удосконалено взаємодію територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями у питаннях організації та ведення військового обліку.

За оновленим порядком, призовники матимуть змогу подавати відомості для військкомату за допомогою “Дії”, за декларацією місця проживання.

Також керівники підприємств тепер зобов’язані сповіщати працівників про призов.

Своєю чергою, дипломатичні відомства вестимуть військовий облік серед громадян, котрі перебувають за кордоном та “сприятимуть” їх поверненню в Україну під час мобілізації.

Зауважимо, раніше Верховна Рада України ухвалила закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік.