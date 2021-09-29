У середу, 29 вересня, Кабінет Міністрів затвердив план заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

План передбачає здійснення систематичного моніторингу та документування порушень Росією як державою-окупантом, прав і свобод людини й законних інтересів громадян України та юридичних осіб в окупованому Криму, а також гуманітарного права, зокрема зміни державою-окупантом демографічного складу населення тимчасово окупованих територій.

Крім того, документ передбачає:

створення держустанови “Український національний центр розвитку миру” для збору доказової бази порушень Росії, пов’язаних з окупацією і збройною агресією;

ведення обліку завданих державі, а також фізичним та юридичним особам збитків унаслідок збройної агресії Росії.

Також у плані окреслена низка заходів, які необхідно реалізувати після ухвалення закону “Про засади державної політики перехідного періоду”.

“Ми ухвалюємо комплексні документи, що містять докладні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими партнерами й в рамках міжнародних організацій, щоб тема Криму постійно була на світовому порядку денному”, – прокоментував очільник Уряду Денис Шмигаль.

23 вересня 2020 року під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.

В березні президент затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Згідно зі Стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).