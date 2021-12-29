Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив документ, який встановлює нові правила вибору місця перебування людини чи її проживання на території, на якій діє воєнний стан. Воєнний стан затверджується Указом президента.

Постанову уряд прийняв на засіданні сьогодні, 29 грудня. Про це повідомляють #Букви.

Проектом постанови «Затвердження Порядку встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан» визначаються дії військового командування щодо встановлення заборони або обмеження на вибір місця проживання (перебування) осіб на території, на якій діє воєнний стан.

У документі ідеться, що запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб здійснюється військовим командуванням на підставі указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

У затвердженому порядку ідеться про заборону декларування або реєстрації мiсця перебування місця чи проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан. Також це стосується зняття із задекларованого чи зареєстрованого місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан.

“Обмеження не діють стосовно зняття із задекларованого (зареєстрованого) мiсця перебування чи місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій воєнний стан не введено”, – ідеться у документі.

У постанові зазначається, що військове командування разом із військовими адміністраціями самостійно або із залученням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування приймає рішення про запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб, яке негайно доводиться до відома населення через ЗМІ.

“У такому рішенні зазначаються обставини, що склалися в Україні або в окремих її місцевостях, і несприятливі фактори воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, шляхи протидії таким факторам”, – ідеться у документі.

Зокрема, у рішенні також будуть зазначатися:

— обґрунтування необхідності запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;

— строки запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;

— перелік осіб, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування чи місця проживання;

— населені пункти, в яких запроваджується заборона або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб.