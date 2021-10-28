Кабінет Міністрів схвалив Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 28 жовтня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання зазначив, що сьогодні в Україні налічується більш ніж 1 млн 400 тис. внутрішньо переміщених осіб, тому реалізація чіткого плану дій є критично важливою.

Як зазначається у пояснювальній записці, ключовою метою стратегії є створення умов для інтеграції внутрішньопереміщених осіб (ВПО) в приймальних територіальних громадах.

Документ передбачає заходи, спрямовані на усунення перешкод для ВПО у реалізації їх основоположних прав, зокрема повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також про створення умов для розвитку їхнього потенціалу на новому місці проживання.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков привітав затвердження стратегії. Він додав, що операційний план її реалізації є переліком конкретних завдань та заходів із зазначенням відповідних результативних показників.