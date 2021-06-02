Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Відомо, що робоча група також працюватиме над розвитком недержавного пенсійного забезпечення українців.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що зараз Уряд працює над впровадженням другого рівня пенсійної системи, яка передбачатиме зниження податків, які громадяни наразі сплачують в державний бюджет.

“Податки будуть спрямовуватися на особисті пенсійні рахунки людей, де будуть інвестуватися та примножуватися. Так само не буде жодних додаткових нарахувань для бізнесу. Після виходу на пенсію людина отримає свої кошти, і це буде гарний додатковий дохід до державної солідарної пенсії”, – пояснив Шмигаль.

За його словами, головною метою Кабміну є створення умов, за яких громадяни “будуть впевнені у майбутньому” та будуть бачити “перспективи гідної старості”.

Нагадаємо, що восени минулого року Кабінет Міністрів вирішив рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт щодо збільшення Єдиного соціального внеску на 7 та на 15 % для людей з важкою професією.

Документ, зокрема, передбачає запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій осіб віком до 35 років (станом на 01.07.2021 року) із числа зайнятих на роботах за списком №1 (роботи з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці) і списком №2 (роботи зі шкідливими і важкими умовами праці) та деяких інших категорій осіб, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.