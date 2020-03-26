Про це йдеться у постанові № 239 опублікованій на Урядовому порталі.
Замість цього Кабмін встановив, що в трамваях, тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі допускається кількість пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння.
Водночас для службового транспорту допускається кількість пасажирів в межах кількості місць для сидіння.
Відповідно до постанови, продовжується заборона до 24 квітня на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні.
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- Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса.