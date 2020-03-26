Кабінет Міністрів скасував норму щодо можливості одночасного перевезення не більше ніж 10 пасажирів у громадському транспорті.

Про це йдеться у постанові № 239 опублікованій на Урядовому порталі.

Замість цього Кабмін встановив, що в трамваях, тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі допускається кількість пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння.

Водночас для службового транспорту допускається кількість пасажирів в межах кількості місць для сидіння.

Відповідно до постанови, продовжується заборона до 24 квітня на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні.