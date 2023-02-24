Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови №1178 від 12 жовтня 2022 року, мета котрих – створення належних умов для ефективного здійснення публічних закупівель. Відтак уряд скоротив перелік винятків, коли дозволяється укладати прямі договори без тендеру.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, завдяки цьому рішенню уряд зобов’язує публікувати більше інформації про прямі закупівлі.

“Мінекономіки здійснює постійний моніторинг системи публічних закупівель для забезпечення ефективного реагування на динаміку їхнього стану. Ми поступово повертаємося до обов’язкового використання Prozorro в закупівлях. Також ми закликаємо усіх замовників максимально відповідально ставитися до тендерного процесу і докладати максимум зусиль для забезпечення конкуренції в торгах”, ­– Юлія Свириденко.

Зміни до постанови містять у собі погодження її положень з іншими законодавчими актами. Крім того, прийнято наступні зміни:

пункт 4 виклали в новій редакції та передбачили умови публікації замовниками звіту про виконання договору про закупівлю в електронній системі закупівель (ЕСЗ);

зменшено кількість підстав для здійснення закупівель без використання Prozorro;

уточнили, яку інформацію замовники можуть не публікувати в річних планах закупівель та в оголошенні про торги у разі, якщо така інформація несе загрозу безпеці;

зобов’язали публікувати тексти договорів та всі додатки до них, у разі закупівель без застосування Prozorro, але залишили можливість приховати чутливу інформацію про постачальника, адресу постачання, якщо така інформація несе загрозу безпеці;

уточнили підстави й випадки відхилення пропозиції постачальників товарів російського та білоруського походження, а також компаній, що належать їх громадянам.

Крім цього, раніше уряд ініціював створення робочої групи під головуванням міністерки економіки Юлії Свириденко, яка має розробити оновлену систему закупівель харчів для армії.

За словами Юлії Свириденко, новий механізм закупівель має збалансувати дотримання секретності та публічний контроль, але одночасно забезпечити безперебійність постачання. Обов’язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти харчування у відкритому доступі.

Міністерка економіки пояснила, що необхідно змінити підходи до державних закупівель продуктів у військовій сфері таким чином, щоб максимально розширити конкуренцію для постачальників.