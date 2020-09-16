Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні змінив критерії встановлення "червоної зони" адаптивного карантину в регіонах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, відтепер рішення про “червону зону” карантину буде прийматись спільно державною та регіональною комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Червона зона” призначатиметься у разі:

завантаженості 75 % ліжок протягом 5 днів підряд;

у разі перевищення середнього рівня захворюваності на 100 тисяч населення за 14 днів більше ніж у 5 разів;

Також у “помаранчевій зоні” на вході проведення заходу або на вході до закладу обов’язково повинні встановлюватися інформаційні матеріали про площу та максимально можливу кількість відвідувачів.

Водночас, у “помаранчевій зоні” виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненості 50 % сидячих місць.

Кінотеатрам, театрам та іншим закладам культури у таких зонах можна працювати із заповненістю 50%.

Крім того, у всіх зонах заборонятиметься відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляцію відправлено більше ніж 50 % класів.

Відповідну постанову члени Уряду підтримали з доопрацюванням в один день.